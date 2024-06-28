В Новосибирске начался демонтаж телевизионной вышки

На улице Горской начался демонтаж телевизионной вышки.

По данным портала BFM-Новосибирск, местные жители ранее рассказывали о сносе известной телевизионной вышки на улице Горской. Какое-то время она оставалась одним из самых высоких сооружений в левобережной части города.

Однако люди обеспокоены тем, что из-за будущей стройки им может мешать шум.

“Никто не подозревал изначально, когда тут жилье покупал, что вышку будут сносить. Теперь люди переживают, что перед их окнами будет стройка. У меня окна тоже выходят на этот большой открытый участок. Вижу, что работы идут быстро”, — рассказала одна из жительниц домов.

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