В Новосибирске потратят 125 млн руб на дорожную разметку термопластиком

На дорожную разметку потратят 125 миллионов рублей в Новосибирске.

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что в этом году будет потрачено 125 миллионов рублей на нанесение дорожной разметки термопластиком.

“Дорожную разметку термопластиком наносят на площади им. Ленина ко Дню города. Также большое внимание для разметки этим материалом уделяется магистральным дорогам”, — сообщили власти.

Как отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, если новая дорожная разметка быстро потеряет свои свойства, то подрядчик восстановит ее за свой счет.

Напомним, что в Новосибирске начался демонтаж телевизионной вышки