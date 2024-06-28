В Сургуте хвостатые полицейские показали свои навыки на состязании кинологов

Победители отправятся на всероссийский этап соревнований в Москву.

В Сургуте состоялись соревнования среди четвероногих полицейских. В соревновании кинолог пушистым компаньонам нужно было показать себя в трех дисциплинах: общерозыскной профиль, розыск взрывчатых веществ и взрывных устройств и наркотиков, пишет ugra-news.ru.

«По завершению каждого упражнения — какое-то поощрение собакам, хорошо отработали, всё, прекрасно, значит им самое главное — радость», — рассказала инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по Нижневартовску Анастасия Руденко.

Победители состязаний отправятся на всероссийский этап соревнований в Москву.

Напомним, паралимпийцы из Югры взяли четыре золотых медали на Всероссийских соревнованиях.