Врач-эндокринолог назвала побочные эффекты быстрого похудения

По словам медика, быстрая потеря веса может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Врач-эндокринолог, терапевт сервиса DocMa Ольга Минофьева рассказала в беседе с «Секретом фирмы» об опасности и побочных эффектах быстрого похудения. По словам специалиста, быстрая потеря веса опасна для сердечно-сосудистой системы, а различные стимуляторы ЖКТ могут увеличить нагрузку на печень и почки.

Медик подчеркнула, что при приеме непроверенных препаратов для снижения веса возможны такие побочные действия как острый панкреатит, тошнота и рвота, язвы ЖКТ, аллергические реакция, аритмия, повышение артериального давления, психические расстройства, сексуальная дисфункция, а также зависимость.

Минофьева обратила внимание на то, что особенно осторожными должны быть люди с гипертонией, психическими расстройствами, заболеваниями щитовидной железы, ЖКТ, сердца и почек. Для них резкое снижение веса и использование препаратов может привести к обострению основного заболевания и развитию новых осложнений.

Напомним, эндокринолог Губарева указала на продукты, от которых быстро появляются лишние килограммы.