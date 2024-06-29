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общество

29 июня новосибирцы прочувствуют самый жаркий день июня

Фото: Сиб.фм

В сибирском мегаполисе наступил самый жаркий день июня. Столь необычное явление совпало с праздником «День молодёжи».

Температура воздуха в субботу достигнет рекордного показателя – +31-36 градусов. Однако синоптики прогнозируют снижение температуры уже к воскресенью.

Западная часть региона будет ощущать температуру до +27 градусов, в свою очередь восточную накроет жара от +28 до +33

Специалисты считают, что до вторника осадков ждать не стоит.

Ранее Сиб.фм писал о том, что на следующей неделе в Новосибирске начнет спадать аномальная жара.

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Роман Чугаев
Журналист

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