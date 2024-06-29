сегодня
30 июня, 01:12
пробки
1/10
погода
+24.9°C
курсы валют
usd 85.74 | eur 92.41
сегодня
30 июня, 01:12
пробки
1/10
погода
+24.9°C
курсы валют
usd 85.74 | eur 92.41
вчера 23:40
общество

Агроном из Новосибирска Шубина рассказала, как победить тлю на капусте

Фото: Сиб.фм

Новосибирский агроном Людмила Шубина предупредила дачников о возможном появлении тли на капустных огородах из-за аномальной жары.

Тля может повредить кочаны, делая их более рыхлыми, и наносить внутренние повреждения. Шубина рекомендует использовать специализированные препараты для обработки, что помогает эффективно справиться с насекомыми за один день.

Кроме того, существуют и альтернативные методы борьбы с тлей. Например, обложить полынью здоровые кочаны капусты или использовать смесь табака и золы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский агроном рассказала, как бороться с муравьями на даче.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в