Агроном из Новосибирска Шубина рассказала, как победить тлю на капусте

Новосибирский агроном Людмила Шубина предупредила дачников о возможном появлении тли на капустных огородах из-за аномальной жары.

Тля может повредить кочаны, делая их более рыхлыми, и наносить внутренние повреждения. Шубина рекомендует использовать специализированные препараты для обработки, что помогает эффективно справиться с насекомыми за один день.

Кроме того, существуют и альтернативные методы борьбы с тлей. Например, обложить полынью здоровые кочаны капусты или использовать смесь табака и золы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский агроном рассказала, как бороться с муравьями на даче.