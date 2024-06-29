Глава Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил сибиряков с предстоящим Днем города

Мэр поздравил жителей сибирского мегаполиса со знаменательной датой 131-летия города.

Глава муниципалитета отметил, что насколько много смог добиться город за такой промежуток времени. Поздравление появилось в официальном Telegram-канале мэра.

«Я от всей души хотел бы поздравить всех вас с большой, замечательной датой 131 годовщиной со Дня основания города Новосибирска. За это время из небольшого поселка железнодорожников город превратился в огромный мегаполис», – отметил мэр.

Максим Кудрявцев также добавил, что город стал ядром всей новосибирской агломерации.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в мэрии города рассказали о мифах и легендах Новосибирска.