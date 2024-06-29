Новосибирская «Сибирь» разорвала контракт с защитником Александровым

Контракт разорвали по соглашению обеих сторон.

Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о расторжении контракта с защитником Денисом Александровым по соглашению сторон. Информация появилась на официальной странице клуба.

За два сезона выступлений за новосибирскую команду Александров принял участие в 60 играх и набрал 3 очка.

Клуб выразил благодарность Александрову за игру.

«Желаем ему удачи в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении.

Ранее Сиб.фм сообщал, что футбольный клуб «Новосибирск» официально переименован на «Сибирь».