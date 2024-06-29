Новосибирский врач рассказал о главных летних угрозах для детей

Летние месяцы представляют собой особый период повышенной нагрузки для больниц, оказывающих детям неотложную помощь.

Врачами не регистрируется значительный рост числа травм, но меняется их характер, появляются смертельные угрозы. Главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий в интервью BFM-Новосибирск назвал главные опасности лета.

Ростислав Заблоцкий отметил, что летом критически опасными являются открытые окна, из которых дети выпадают, и купание в необорудованных водоемах. Оба эти фактора ежегодно приводят к гибели детей. Он подчеркнул, что подобные случаи можно предотвратить, и ответственность лежит на родителях. Для предотвращения выпадения из окон рекомендуется использовать замки на ручках окон и не открывать окна нараспашку при наличии маленьких детей.

Также врач обратил внимание на опасности, связанные с купанием детей в необорудованных водоемах без присмотра взрослых. Он отметил, что дети в возрасте 12-14 лет наиболее подвержены этому риску, поскольку часто купаются в непредназначенных для этого местах.

Ростислав Заблоцкий также отметил увеличение травм, связанных с использованием велосипедов и самокатов, в летний период. Он подчеркнул важность использования средств защиты, таких как шлемы и налокотники, для предотвращения серьезных травм.

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