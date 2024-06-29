Троих жителей Новосибирска признали Почетными жителями в День города

Один из них признан Почетным жителем посмертно.

Трое жителей Новосибирска стали Почётными жителями города. Об этом сообщил градоначальник Максим Кудрявцев в личном телеграм-канале.

Высокого звания удостоены Николай Бирюля, возглавлявший долгие годы Областной театр кукол, и директор «Горводоканала» Юрий Похил.

В список Почётных жителей (посмертно) внесён заслуженный врач России Борис Добряков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что экс-мэру Анатолию Локтю вручили грамоту почетного жителя Новосибирска в День города.