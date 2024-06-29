В Новосибирск вместо аномальной жары в начале июля придут дожди

В начале июля в Новосибирске ожидаются изменения погодных условий.

По данным сервиса «Яндекс Погода», с 1 по 11 июля на жителей города выпадут ежедневные дожди. Температура воздуха снизится до +22...+25 градусов тепла. Наиболее сильные ливни с грозой ожидаются 2 и 3 июля.

Согласно Западно-Сибирскому гидрометцентру, 1 июля в регионе сохранится аномально жаркая погода, с максимальными температурами до +30 градусов.

Однако уже 2 июля жара начнет постепенно спадать, дневные температуры составят +21...+26 градусов тепла.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске выпущен глянцевый журнал к 131-летию Новосибирска.