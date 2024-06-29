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проиcшествия

В Новосибирске 14-летний мальчик на питбайке пострадал в ДТП

Фото: ГИБДД Новосибирска

В Новосибирске 14-летний подросток был госпитализирован после ДТП на питбайке с автомобилем Kia Rio.

Инцидент произошел в субботу, 29 июня, в 16:10 в Первомайском районе города.

По данным Госавтоинспекции Новосибирска, мальчик выезжал на главную дорогу и столкнулся с автомобилем, за рулем которого находился 39-летний мужчина. Подростка доставили в больницу для медицинского обследования.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, чтобы выяснить все обстоятельства и причины аварии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пропал 74-летний Раислам Курманбакеев.

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Игорь Кириченко
Журналист

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