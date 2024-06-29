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общество

В Новосибирске ко Дню города открыли обновленный фонтан «Мишка»

Фото: мэрия Новосибирска

В честь Дня города в Новосибирске для жителей организовали множество праздничных мероприятий и подарков.

В субботу, 29 июня, в Первомайском сквере после капитального ремонта заработал фонтан «Мишка».

Ремонтные работы, согласно информации на сайте госзакупок, обошлись городу более чем в 7 млн рублей. У фонтана обновилась чаша, появилась подсветка, которая будет работать по вечерам.

Скульптура медвежонка находилась на реставрации с конца 2023 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что экс-мэру Анатолию Локтю вручили грамоту почетного жителя Новосибирска в День города.

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Игорь Кириченко
Журналист

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