В Новосибирске ко Дню города открыли обновленный фонтан «Мишка»

В честь Дня города в Новосибирске для жителей организовали множество праздничных мероприятий и подарков.

В субботу, 29 июня, в Первомайском сквере после капитального ремонта заработал фонтан «Мишка».

Ремонтные работы, согласно информации на сайте госзакупок, обошлись городу более чем в 7 млн рублей. У фонтана обновилась чаша, появилась подсветка, которая будет работать по вечерам.

Скульптура медвежонка находилась на реставрации с конца 2023 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что экс-мэру Анатолию Локтю вручили грамоту почетного жителя Новосибирска в День города.