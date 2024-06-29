В Новосибирске мигранта заметили за выбросом гнилых отходов возле жилых домов в Хилокском районе

В Хилокском районе Новосибирска задержали мигранта, который оставил отходы возле мусорных контейнеров у жилых домов.

Информация о происшествии появилась в сообществе во ВКонтакте «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!». Местные жители недовольны из-за этого. Они рассказали о проблеме с мусором, оставляемым иностранцами-торговцами.

Появилось видео, на котором видно, как женщина разбирается с мигрантом. В ответ на претензии мужчина обещал убрать мусор. Однако неизвестно, было ли это обещание выполнено.

Люди в социальных сетях выразили недовольство. Они призвали к более строгим мерам в отношении подобных инцидентов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске появится два новых маршрута общественного транспорта в июле.