В Новосибирске появится два новых маршрута общественного транспорта в июле

С 1 июля в Новосибирске будут запущены два новых маршрута общественного транспорта.

Автобус № 108 будет следовать от Академгородка до аэропорта Толмачево, проезжая через центральные районы города, включая улицу Жемчужную, Поликлинику на Морском проспекте, Институт Ядерной физики и другие точки. Стоимость проезда составит 70 рублей.

Также с 1 июля будет запущен удлиненный троллейбусный маршрут № 7 от жилмассива «Станиславский» до остановки «Новосибирский автовокзал-Главный». На этом маршруте будут использоваться 21 новый троллейбус модели «Горожанин».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске потратят 125 млн рублей на дорожную разметку термопластиком.