В Новосибирске с 1 июля увеличатся тарифы ЖКХ

Рост тарифов на услуги ЖКХ будет наблюдать по всей стране.

В районах рост тарифов не превысите 9,5%, а в Новосибирске и других крупных райцентрах индексация не превысит 12,7%.

Стоит отметить, что год назад в декабре Андрей Травников пописал постановление о пиковой точке роста размеров оплаты коммунальных услуг.

За первое полугодие 2024 года, тарифы ЖКХ не повышались вообще. Повышение тарифов будет произведено с 1 июля текущего года.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске тарифы ЖКХ поднимутся на 12,7%.