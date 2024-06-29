В Новосибирске состоялся товарищеский матч ветеранов хоккея «Золотая шайба»

В пятницу, 28 июня, в новосибирском ЛДС «Сибирь» прошёл товарищеский матч ветеранов хоккея «Золотая шайба».

Этот матч собрал даже больше зрителей, чем игры ХК «Сибирь». Турнир «Золотая шайба» проводится уже 60 лет и является важным событием для любителей хоккея.

На ледовую арену вышли знаменитые в прошлом хоккеисты, такие как Егор Миловзоров и Степан Санников. Также участие принял депутат Государственной Думы Александр Аксёненко, который в прошлом был защитником хоккейного клуба «Сибирь».

Ветераны «Сибири» и «Золотой шайбы» устроили зрелищный поединок, в котором победу со счётом 10:7 одержала команда «Золотой шайбы».

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская «Сибирь» разорвала контракт с защитником Александровым.