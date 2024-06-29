Заправки «Лукойл» ушли из Новосибирска

Фирменные заправки «Лукойл» начали массово менять вывески на Tatneft. Об этом сообщает издание BFM-Новосибирск.

Как пишет портал, сотрудники одной из топливных станций объяснили, что смена названия и дизайна произойдет ближе к осени. На работу персонала ребрендинг никак не повлияет.

Основная причина замены именитого бренда – это истечение срока договора, так как заправки фирмы «Лукойл» были размещены в регионе по принципу франчайзинговых объектов. В скором времени автолюбители смогут ознакомиться с новым брендом и оценить его по достоинству.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске назвали заправки с самыми низкими ценами на топливо.