Без денег и жилья оставили мошенники пенсионерку из Новосибирска

Пожилая жительница Новосибирска стала жертвой аферистов и осталась не только без средств к существованию, но и квартиры.

О плачевном положении Галины Сенюшкиной рассказали в nsktv.ru. Мошенники убедили женщину перевести им сбережения, продать квартиру. Сейчас потерпевшая находится у знакомых, которые дали ей временный приют.

Сделку по продаже квартиры заключили в одном из крупнейших агентств недвижимости в Новосибирске. В компании заявляют, что специалисты стали жертвами обманщиков. Договор был заключен на основании поддельной доверенности, личность мужчины установлена — он уже проходил по нескольким делам и мошенничестве в Центральном районном суде.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске за мошенничество с маткапиталом осудили 55-летнюю цыганку.