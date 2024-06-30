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общество

Губернатор Новосибирской области Травников поздравил горожан с Днем города на Михайловской набережной

Фото: Сиб.фм

Губернатор Андрей Травников назвал Новосибирск курортным городом.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил жителей Новосибирска с Днем города.

«Поздравляю всех с праздником! Здорово, что тысячи людей выбрали не жаркий пляж, а день рождения любимого города. Благодаря тому, что сибирское лето становится теплее и теплее, Новосибирск можно называть курортным городом на берегу моря Обского. На самом деле, в этом только доля шутки, потому что два года подряд Новосибирская область номер один по объему туристического потока», — сказал он.

Напомним, Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил жителей с Днем города.

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Дамир Трубников

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