Губернатор Новосибирской области Травников поздравил горожан с Днем города на Михайловской набережной

Губернатор Андрей Травников назвал Новосибирск курортным городом.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил жителей Новосибирска с Днем города.

«Поздравляю всех с праздником! Здорово, что тысячи людей выбрали не жаркий пляж, а день рождения любимого города. Благодаря тому, что сибирское лето становится теплее и теплее, Новосибирск можно называть курортным городом на берегу моря Обского. На самом деле, в этом только доля шутки, потому что два года подряд Новосибирская область номер один по объему туристического потока», — сказал он.



Напомним, Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил жителей с Днем города.