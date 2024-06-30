Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев вышел на сцену на Михайловской набережной.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил жителей с Днем города на Михайловской набережной 30 июня.

«История нашего Новосибирска тесно связана с железной дорогой и нашей прекрасной рекой Обь. Мы находимся на Михайловской набережной, и недалеко от этой сцены находится парк «Городское начало». Там установлен памятник Александру III, чьим указом было принято решение сделать мостовой переход через реку. Теперь мы огромный мегаполис. Лучший город на земле», — сказал Кудрявцев.

Напомним, полная программа празднования Дня города появилась в Новосибирске.