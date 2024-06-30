сегодня
30 июня, 17:02
пробки
2/10
погода
+26.8°C
курсы валют
usd 85.74 | eur 92.41
сегодня
30 июня, 17:02
пробки
2/10
погода
+26.8°C
курсы валют
usd 85.74 | eur 92.41
сегодня 14:53
общество культура

Kamazz на сцене и воздушные гимнасты: онлайн-репортаж празднования 131-летия Новосибирска в парке «Арена»

Фото: Сиб.фм

В парке «Арена» стартовала праздничная программа в честь Дня города.

Самое яркое событие лета назначено стартовало в парке «Арена». Праздничная программа обещает поразить всех своим разнообразием и увлекательностью.

Факиры представят опасные и захватывающие номера, артисты покажут свои умения в искусстве развлечений. Для ценителей уличного искусства будет крутая зона стрит-арта, а любителей кино ждет кинопоказ под открытым небом.

Мимы устроят театральный перформанс, мотоциклисты проведут байк-шоу, а командные соревнования позволят выиграть вкусные призы. Для маленьких гостей будут игровые зоны, а зона борьбы «сумо» представит нестандартный вид спорта.

Не обойдется и без творческих мастер-классов по всей площадке. А завершит этот праздник известный исполнитель Kamazz со своими хитами.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дамир Трубников

Читайте в