Ко Дню города в Новосибирске выпустили спецвыпуск глянцевого журнала

В честь Дня города в Новосибирске вышел специальный выпуск глянцевого журнала АиФ-Сити. Его подготовила команда медиахолдинга Сиб.фм Group.

В издании опубликованы интервью с первыми лицами Новосибирской области, артистами, учеными и космонавтом Анной Кикиной. Например, читатель узнает, какой видит столицу региона через 50 лет губернатор Андрей Травников.

В частности, в эксклюзивном интервью губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказывает о том, каким он видит мегаполис через 50 лет, как выглядит Обь из космоса.

Ранее мы писали, что в Новосибирске раздали 131 килограмм пахлавы в честь Дня города.