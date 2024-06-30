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общество

В Новосибирске раздали 131 килограммов баклавы в честь Дня города

Фото: Екатерина Маринина / Сиб.фм

Новосибирцев угостили баклавой в Центральном парке на День города.

В Центральном парке Новосибирска горожанам раздали турецкую баклаву от Исмаила Йашара. Восточной сладости хватило всем, так как кондитеры приготовили 131 килограммов угощения — именно столько лет сегодня исполнилось Новосибирску.

Фото В Новосибирске раздали 131 килограммов баклавы в честь Дня города 2

Фото В Новосибирске раздали 131 килограммов баклавы в честь Дня города 3

Фото В Новосибирске раздали 131 килограммов баклавы в честь Дня города 4

Напомним, в Центральном парке началась концертная программа. На сцену выйдут разные творческие коллективы, а завершит праздничный день певица Ирина Салтыкова в 21:00, после чего посетителей ждет грандиозное файер-шоу.

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Дамир Трубников

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