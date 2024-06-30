Новосибирский агроном рассказала, как правильно размножать землянику

Агроном Шубина из Новосибирска рассказала, что нужно обращать внимание на мелкоплодный сорт.

Летом на дачах начнется активный процесс размножения земляники, когда закончится сбор крупноплодных ягод. Для того чтобы иметь разнообразие этого лакомства на столе, рекомендуется выбирать ремонтантные сорта. Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина поделилась советами по правильному размножению, пишет АиФ-Новосибирск.

По словам специалиста, для того чтобы наслаждаться клубникой весь сезон, стоит обратить внимание на мелкоплодные сорта. Она выделила несколько лучших сортов: Руяна альпийская, Барон Солемахер, Желтое чудо.

«Она имеет свойство плодоносить беспрерывно. Эта земляника цветет в течение всего лета. Размножается ягода семенами. Можно собрать плоды, положить на солнце, высушить и собрать с поверхности сухие, пригодные к дальнейшему посеву, семена», — объяснила она.

Кроме того, эксперт отметила, что мелкоплодную землянику можно размножать путем деления куста, в котором содержится достаточное количество запасающих рожков. Большие кусты можно без опасений делить на несколько частей.

Шубина также пояснила, что для посева мелкоплодных сортов, например Руяны альпийской, лучше всего проводить посадку в январе или начале февраля.





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