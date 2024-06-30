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вчера 23:52
общество культура

Огненным шоу завершился День города в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Центральном парке Новосибирска состоялось фаер-шоу.

На протяжении всего последнего июньского дня жителей региональной столицы развлекали на нескольких локациях — сегодня город отметил свой очередной день рождения.

В Центральном парке прошла масса мероприятий — мастер-классы, конкурсы, спортивные программы, концерт с участием звезды 90-х Ирины Салтыковой. Завершающим масштабный праздник подарком для сибиряков стало фаер-шоу.

Зрители с восторгом наблюдали, как повелители огня создают удивительные горящие композиции.

Фото Огненным шоу завершился День города в Новосибирске 2

Фото Огненным шоу завершился День города в Новосибирске 3

Фото Огненным шоу завершился День города в Новосибирске 4

Фото Огненным шоу завершился День города в Новосибирске 5

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Галина Чебыкина
Журналист

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