Пятикомнатную квартиру с 3 лоджиями за 33 млн продают в Новосибирске

В центре Новосибирска на продажу выставили пятикомнатную квартиру за 33 млн рублей — расположено жилье на 16-ом этаже кирпичного дома.

Объявление опубликовано на сайте N1. Квартира с видом на Центральный парк просторная, сообщает продавец, площадь ее 167,5 квадратных метров, а с учетом трех застекленных лоджий — 199 «квадратов».

«Квартира — мечта! В продаже полноценная 5-комнатная квартира в кирпичном доме (классическая кладка), в самом центре города. С 16 этажа открывается шикарный вид на центральный парк, а по вечерам красивейшие закаты», — описывает жилище владелец.

В квартире дизайнерский дорогостоящий ремонт, четыре изолированной спальни, три санузла, кухня-гостиная. Новому владельцу остается и вся мебель.

Ранее мы рассказывали, что в историческом центре Новосибирска самая дорогая квартира стоит 135 миллионов рублей.