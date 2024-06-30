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общество культура

Рэпер Kamazz начал репетировать в парке «Арена» в Новосибирске перед своим концертом

Фото: соцсети

На День города в Новосибирске выступит рэпер Kamazz.

В парке «Арена» состоится праздничная программа в честь Дня города 30 июня. С 12.00 до 22.00 там состоится молодежная программа, на которой выступят победители конкурса «Звездные имена Новосибирска» и приглашенные артисты.

Хэдлайнером программы станет певец Kamazz, который уже начал репетировать на сцене.



Напомним, в Центральном парке Новосибирска посетителей ждут интерактивные точки, игровые локации и фотозоны, работающие на протяжении всего дня.

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Дамир Трубников

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