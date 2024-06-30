Рэпер Kamazz начал репетировать в парке «Арена» в Новосибирске перед своим концертом

На День города в Новосибирске выступит рэпер Kamazz.

В парке «Арена» состоится праздничная программа в честь Дня города 30 июня. С 12.00 до 22.00 там состоится молодежная программа, на которой выступят победители конкурса «Звездные имена Новосибирска» и приглашенные артисты.

Хэдлайнером программы станет певец Kamazz, который уже начал репетировать на сцене.





Напомним, в Центральном парке Новосибирска посетителей ждут интерактивные точки, игровые локации и фотозоны, работающие на протяжении всего дня.