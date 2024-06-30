В 2023 году Новосибирскую область посетили 1,3 миллиона туристов

Лидером в Сибири по количеству туристов оказалась Новосибирская область.

В 2023 году Новосибирская область привлекла 1,3 миллиона туристов, укрепив свои позиции в рейтинге регионов Сибири. По данным Министерства экономического развития, область заняла 30-е место в общероссийском рейтинге по числу посетителей.

Основной поток туристов пришел из соседних регионов, включая Алтайский и Красноярский края. Это привело к увеличению доходов от туристических услуг, которые в прошлом году составили 17,8 миллиарда рублей.

Министр Лев Решетников подчеркнул высокий туристический потенциал области, отметив наличие 16 пляжей, 400 туристических фирм и более полумиллиона гостиниц, а также санаториев и баз отдыха. За счет привлечения федеральных и региональных средств увеличивается финансирование туристических проектов в регионе.



Напомним, опубликовано поздравление губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с Днём города.