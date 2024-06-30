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общество

В Новосибирске на Плющихинской неизвестные срезали асфальт

Фото: Сиб.фм

На днях в Новосибирске неизвестные срезали слой асфальта на дороге по улице Плющихинской, сообщил глава компании «Дискус» Алексей Джулай.

По данным РБК Новосибирск, в полицию поступило заявление о порче дорожного полотна. Сейчас участок восстанавливают.

Дорога, которую построили на средства «Дискуса», ведет к новостройкам микрорайонов «Просторный» и «Плющихинский».

Напомним, в этом году в Новосибирске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется провести ремонт 14 участков дорожного полотна.

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Галина Чебыкина
Журналист

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