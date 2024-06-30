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вчера 23:20
проиcшествия

В Новосибирске пьяный пассажир автобуса подрался с воителем и кондуктором

Фото: Telegram АСТ-54 Black

В общественном транспорте Новосибирска 30 июня произошла драка.

Как сообщают в Telegram-канале АСТ-54 Black, инцидент разгорелся в автобусе № 220 у остановки «ТЭЦ-2» — в нем подрались водитель, кондуктор и пассажир, который был пьян и не хотел платить за проезд.

Сначала герои этой истории спорили, пока один из пассажиров не решил оплатить билет для незнакомца. Но неугомонный сибиряк продолжил оскорблять работников общественного транспорта — завязался бой.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске на станции метро подрались двое мужчин.

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Галина Чебыкина
Журналист

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