В Новосибирске пьяный пассажир автобуса подрался с воителем и кондуктором

В общественном транспорте Новосибирска 30 июня произошла драка.

Как сообщают в Telegram-канале АСТ-54 Black, инцидент разгорелся в автобусе № 220 у остановки «ТЭЦ-2» — в нем подрались водитель, кондуктор и пассажир, который был пьян и не хотел платить за проезд.

Сначала герои этой истории спорили, пока один из пассажиров не решил оплатить билет для незнакомца. Но неугомонный сибиряк продолжил оскорблять работников общественного транспорта — завязался бой.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске на станции метро подрались двое мужчин.