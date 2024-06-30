В Первомайском и Кировском районах Новосибирска самая дешёвая аренда квартир посуточно

Средняя стоимость за сутки проживания в Новосибирске составила порядка 3150 рублей.

В июне 2024 года в Новосибирске были определены районы с самыми низкими и высокими ценами на посуточную аренду квартир. По данным сервиса «Авито Путешествия», самая низкая стоимость за сутки проживания зафиксирована в Первомайском и Кировском районах города, пишет РБК-Новосибирск.

Средняя цена за сутки проживания в Новосибирске в начале июня 2024 года составила около 3150 рублей. Руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин отметил, что ценообразование зависит от спроса, предложения, площади квартиры и её расположения.

Согласно данным, студия обойдется в среднем в 2800 рублей, однокомнатная квартира — в 2900 рублей, двухкомнатная — в 3900 рублей, трехкомнатная — в 5500 рублей, а квартира с четырьмя и более комнатами — в 9900 рублей.

Средний срок бронирования посуточных квартир в Новосибирске составляет двое суток. Самые дорогие районы для проживания в июне 2024 года оказались Железнодорожный, Октябрьский и Заельцовский с ценами за сутки 7000, 6900 и 6800 рублей соответственно. В Центральном районе средняя цена за сутки составила 6662 рубля.

Более доступные варианты для аренды посуточно представлены в Первомайском, Кировском и Калининском районах города, где цены составляют в среднем 4800, 5300 и 5340 рублей соответственно.

Самая доступная квартира-студия находится в Дзержинском районе и стоит от 1100 рублей за сутки. Самая дорогая трехкомнатная квартира для посуточной аренды расположена в Железнодорожном районе и стоит от 15000 рублей за сутки.



Напомним, в 2023 году Новосибирскую область посетили 1,3 миллиона туристов.