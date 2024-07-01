Администрация Новосибирска прокомментировала информацию о списанных трамваях

Выделенные средства на ремонт списанных трамваев вызвали обсуждение после заявлений бывшего сотрудника МКП «ГЭТ».

Он сообщил о выделении средств на техническое обслуживание вагонов, которые, по его мнению, не пригодны для восстановления. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

В ответ на запросы журналистов, представители городской администрации уточнили, что решение о ремонте трамвайных вагонов принимается после обязательного комиссионного обследования. Только эксплуатационно пригодные вагоны подлежат ремонту, включая закупку необходимых запчастей. В мэрии подчеркнули, что все финансовые транзакции и учетные документы осуществляются с соблюдением правил бухгалтерского учета и под строгим контролем надзорных органов.

21 июня 2024 года из общего числа вагонов, закрепленных за филиалом № 5 МКП «ГЭТ», 33 были отстранены от эксплуатации и находятся на стадии списания или подготовки к модернизации. Решение о дальнейшей судьбе ещё 7 вагонов будет принято после проведения детального обследования.

В эксплуатации постоянно находятся 44 вагона, из которых 3 находятся в процессе длительных ремонтов, а 5 – в краткосрочных техобслуживаниях. Также отмечается сложность в обеспечении редко используемыми запасными частями, особенно электронными компонентами, что может затягивать сроки ремонтных работ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что суд оправдал бывшего главу Центрального округа Новосибирска по делу о сносе стелы.