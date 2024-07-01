Суд оправдал бывшего главу Центрального округа Новосибирска по делу о сносе стелы

Новосибирский областной суд в понедельник, 1 июля, рассмотрел апелляцию прокурора по делу экс-главы Центрального округа Новосибирска Сергея Канунникова.

Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции, апелляционная инстанция подтвердила решение Железнодорожного районного суда, оставив приговор в силе.

Сергея Канунникова обвиняли в халатности, связанной с управлением памятником Великой Отечественной войны, который был демонтирован из-за повреждений. В апреле 2024 года Железнодорожный районный суд оправдал экс-главу, что послужило основанием для подачи прокуратурой апелляции.

В результате рассмотрения областной суд подтвердил право Канунникова на реабилитацию и возможность обращения в суд для возмещения ущерба, связанного с уголовным преследованием.

Ранее Сиб.фм сообщал, что бывшего главу сельсовета в Новосибирской области подозревают в мошенничестве.