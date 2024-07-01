Бывшего главу сельсовета в Новосибирской области подозревают в мошенничестве

1 июля пресс-служба прокуратуры Новосибирской области сообщила, что экс-глава Мичуринского сельсовета Новосибирского района и кадастровый инженер предстанут перед судом за мошенничество с земельными участками.

В ходе расследования было установлено, что в 2014-2015 годах глава сельсовета издал подложные документы об отчуждении муниципального земельного участка в посёлке Юный Ленинец по заниженной стоимости. Кадастровый инженер подготовил межевой план участка и предоставил подложные документы в управление Росреестра. В результате мошеннической схемы в пользу родственницы одного из обвиняемых был отчуждён участок стоимостью более 39,7 млн рублей.

Ещё один эпизод произошёл с 2014 по 2019 год. По версии следствия, индивидуальный предприниматель заключил с администрацией Мичуринского сельсовета договоры аренды двух земельных участков, подготовил фиктивные документы о возведении на них объектов капитального строительства, что позволило ему выкупить землю по заниженной стоимости, нанеся ущерб муниципалитету на сумму 14,8 млн рублей.

На незаконно отчуждённые земельные участки и имущество обвиняемых стоимостью почти 25 млн рублей наложен арест. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

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