Бесплатный доступ к Wi-Fi планируют обеспечить к концу 2025 года во всех новосибирских офисах МФЦ

Глава региона напомнил, что за минувшие 15 лет Новосибирская область проделала большой путь в реформе системы предоставления государственных и муниципальных услуг посредством перевода услуг в электронный вид, разворачивания сети МФЦ. «Все убедились в успешности этого проекта – такие центры стали хорошим инструментом для борьбы с бюрократией и важным элементом нашей жизни. Перед нами стоят задачи по развитию этого проекта – сегодня звучит термин МФЦ 2.0. Работа предстоит большая, но инструмент себя оправдал, потому будем её вести максимально заинтересованно», – подчеркнул Губернатор.

Сеть МФЦ Новосибирской области сегодня включает: 43 филиала, 8 мобильных офисов и 14 специализированных окон «МФЦ для бизнеса». Общее количество окон МФЦ составляет 750 единиц. На базе МФЦ организовано предоставление 320 государственных и муниципальных услуг, а также 100 иных социально значимых услуг. В трёх филиалах запущены программно-технические комплексы «Криптобиокабины», предназначенные для оформления загранпаспортов нового поколения.

Ведётся работа по созданию на базе филиалов МФЦ дополнительных сервисов для посетителей: организация детских зон, комнат матери и ребёнка; организация зон для заполнения документов с возможностью подзарядки мобильных устройств; в филиалах «Площадь Труда», «Зыряновский», «Железнодорожный» обеспечен бесплатный доступ к сети Wi-Fi. Задачи на 2024-2025 годы: обеспечение бесплатного доступа к сети Wi-Fi в других филиалах.

Ежегодно МФЦ обслуживают более 3 млн заявителей. Возрастает количество услуг, оказываемых в электронной форме. Объём поступления налогов в бюджет с госпошлин превысил 315 млн рублей.

Программой развития МФЦ 2.0 задачи решаются в трёх направлениях: модернизация (совершенствование среды и материально-технической базы деятельности МФЦ, а также процессов предоставления услуг); функционализация (расширение и оптимизация функционала сети МФЦ); цифровизация (внедрение в деятельность МФЦ новых цифровых систем и сервисов).

В филиале на Курчатова в Родниках минэконом совместно с ГАИ реализует пилотный проект по регистрации транспортных средств.

В 2024 году: открыты новые филиалы МФЦ «Чемской» и «Инской»; перемещён в новое, комфортное помещение филиал «Родники»; увеличено время работы филиала «Кировский».

В рамках функционализации во всех филиалах по поручению Губернатора Андрея Травникова созданы секторы пользовательского сопровождения – 63 специально оборудованных рабочих места с компьютерами, печатающими и сканирующими устройствами. У заявителей есть возможность отсканировать документы, распечатать результат предоставления услуги.

По направлению цифровизации в деятельность МФЦ внедрены следующие сервисы: система голосового обслуживания – робот-консультант «Николай». Робот консультирует по 31 направлению, предоставляет справочную информацию о статусе готовности документов и графике работы филиалов МФЦ, ведёт переписку в чат-боте на официальном сайте МФЦ, обслуживает 49% входящих звонков; на официальном сайте МФЦ запущен онлайн-сервис «Видеоконсультация», позволяющий гражданам получить необходимую информацию в режиме видеосвязи. Робот «Николай» ежедневно принимает 1200 звонков. Среднее время ожидания составляет не более одной минуты.

В 2023 году специалисты МФЦ Новосибирской области открыли многофункциональный центр в Беловодском районе Луганской Народной Республики. Этому МФЦ регулярно оказывается методическая поддержка и консультирование по вопросам предоставления услуг жителям ЛНР.