Девять школьников из Новосибирска сдали ЕГЭ на 100 баллов

Годом ранее в Новосибирске ЕГЭ на максимальный балл написали 93 выпускника.

На оперативном совещании в правительстве Новосибирска заместитель мэра Олег Клемешов сообщил, что девять школьников города достигли ста баллов по двум предметам на ЕГЭ.

«Подвели итоги ЕГЭ, у нас 150 стобалльников, из них девять человек набрали сто баллов по двум предметам», — отметил чиновник.

В прошлом году таких успехов было меньше: 93 выпускника получили максимальный балл, включая шесть человек, сдавших на 100 баллов по двум предметам.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске выросли тарифы на услуги ЖКХ и электроэнергию.