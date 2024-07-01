В Новосибирске выросли тарифы на услуги ЖКХ и электроэнергию

С 1 июля 2024 года в Новосибирске увеличились тарифы на услуги ЖКХ и электроэнергию.

Изменения коснулись следующих услуг:

1. Электроэнергия: тариф увеличен до 3,66 руб. за кВт/ч (прежний тариф составлял 3,36 руб.);

2. Отопление, горячее водоснабжение/подогрев: тариф вырос до 2101,91 руб. за Гкал (против 1873,08 руб.);

3. Холодное водоснабжение: новый тариф составляет 26,22 руб. за кубометр (прежний тариф был 23,95 руб.);

4. Водоотведение: тариф увеличен до 21,23 руб. за кубометр (против 19,39 руб.);

5. Обращение с ТКО: теперь тариф составляет 79,10 руб. в месяц на человека.

Изменения в тарифах были утверждены департаментом по тарифам Новосибирской области. Потребители могут обратиться в департамент для разъяснений по обоснованию размера новых тарифов.

Начисление по новым тарифам за июль будет произведено в августе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске начался второй этап по благоустройству сквера Сибиряков-Гвардейцев.