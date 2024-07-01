Капитальный ремонт 420 многоквартирных домов проведут в Новосибирске

В Новосибирске в этом году планируется капитально отремонтировать 420 многоквартирных домов. Ремонт уже завершили на 130 объектах.

По информации телеграм-канала мэрии Новосибирска, в ходе ремонта обновляют фасады, крыши, подвалы, системы холодного и горячего водоснабжения, отопление, канализацию и сети электроснабжения. Для исторических зданий главное требование – сохранить первоначальный облик.

К 1 июля отремонтировано 130 объектов, большинство из которых находятся в Кировском, Ленинском и Дзержинском районах.

Как сообщили в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, в настоящее время работы продолжаются в 248 домах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что администрация Новосибирска прокомментировала информацию о списанных трамваях.