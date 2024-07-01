Крупнейший торговый центр в Пашино в Новосибирске продается за 850 миллионов рублей

В Новосибирске выставлен на продажу крупнейший торговый центр микрорайона Пашино на улице Магистральной. Группа компаний «Альянс», владеющая ТЦ, просит за здание и прилегающий к нему земельный участок 850 миллионов рублей.

«Очень высокий пешеходный и автомобильный трафик, напротив здания пешеходный переход, остановка транспорта. Густонаселенный жилой массив», – так описывает постройку агентство недвижимости LOKS.

В числе арендаторов сервис называет ПВЗ «Яндекс.Маркета», «Ленту», DNS, «Рыбный день», «Новэкс», «Фармокопейку», «Вееrманию», «Белорусские продукты», Мgrill, «Суши Восток» и «Еврофлору – всего 24 компании. Также рядом находится «Пятерочка».

Прибыль от арендаторов, по оценке LOKS, составляет на сегодняшний день 3 710 887 рублей в месяц. То есть приобретение, при сохранении текущих расценок, окупится только через 19 лет – при среднем сроке окупаемости коммерческой недвижимости в 10-14 лет (по мнению экспертов сайта «Банки.ру»). Однако, по заверению агентства, в этом здании есть потенциал к увеличению арендного дохода.

Для сравнения, за расположенный на улице Большевистской 12-этажный бизнес-центр «Рим» (продающийся с 2021 года), площадь которого втрое больше пашинского, а трафик намного выше (Большевистская, плюс станция метро «Речной вокзал») продавец просит 513 миллионов рублей. Изначально сумма была еще меньше – 407 миллионов.

Главное достоинство ТЦ на Магистральной, по данным ЦИАН, отсутствие конкурентов.

В апреле, напомним, пашинский торговый центр стал одним из мест, где шла наиболее активная охота на мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учет. И две трети всех нарушителей, выявленных в Дзержинском и Калининском районах, были найдены именно здесь.