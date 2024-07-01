Майнинг-ферму для добычи криптовалюты обнаружили в Новосибирске

В Новосибирске пресекли работу майнинг-фермы.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, в Заельцовском районе сотрудники полиции выявили и пресекли работу майнинг-фермы, владелец которой использовал ее для добычи криптовалюты.

Уточняется, что 63-летний житель Ленинского района осуществил незаконное подключение оборудования к высоковольтным линиям электропередач с целью майнинга криптовалюты.

В результате ущерб оценили в 3 миллиона рублей.

Сейчас возбуждены уголовные дела за причинение имущественного ущерба.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске ФСБ задержала организаторов канала незаконной миграции