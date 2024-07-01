сегодня
01 июля, 16:54
пробки
4/10
погода
+26°C
курсы валют
usd 85.74 | eur 92.41
сегодня
01 июля, 16:54
пробки
4/10
погода
+26°C
курсы валют
usd 85.74 | eur 92.41
сегодня 14:47
общество

Новосибирский кондитер создал гигантский десерт из 131 вафли в честь Дня города

Фото: мэрия Новосибирска

В честь Дня города кондитер создал десерт из 131 вафли.

Кондитер Роман Разинкин из Новосибирска создал огромный десерт из 131 вафли, используя три вафельницы и несколько килограммов ингредиентов. На приготовление лакомства он потратил три часа, а готовился десерт на глазах у новосибирцев, которые пришли отпраздновать День города 30 июня.

В результате у кондитера получился десерт, к которому было добавлено сердечко и число «131» в честь 131-го дня рождения Новосибирска.

Напомним, что певец Kamazz исполнил популярные хиты на сцене в Новосибирске, несмотря на помехи

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в