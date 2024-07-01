Новосибирский кондитер создал гигантский десерт из 131 вафли в честь Дня города

В честь Дня города кондитер создал десерт из 131 вафли.

Кондитер Роман Разинкин из Новосибирска создал огромный десерт из 131 вафли, используя три вафельницы и несколько килограммов ингредиентов. На приготовление лакомства он потратил три часа, а готовился десерт на глазах у новосибирцев, которые пришли отпраздновать День города 30 июня.

В результате у кондитера получился десерт, к которому было добавлено сердечко и число «131» в честь 131-го дня рождения Новосибирска.

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