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общество

Под Новосибирском задержали браконьера, убившего косулю

Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

В Здвинском районе Новосибирской области полицейские задержали браконьера, убившего косулю на территории заказника.

Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, у мужчины изъяли охотничье ружьё «ИЖ-58М», 2 гильзы, 2 патрона и автомобиль. В машине задержанного обнаружили следы, похожие на кровь.

Подозреваемый признался в убийстве косули и сообщил, что разрешительных документов на охоту у него не было. На браконьера возбудили уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота», предусматривающей до 2-х лет лишения свободы.

Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске полицейские задержали браконьера с электроудочкой.

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Игорь Кириченко
Журналист

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