Представитель певца Kamazz отреагировал на инцидент с заглушками во время выступления в Новосибирске

Директор певца Kamazz заявил, что у команды нет претензий к организаторам Дня города в Новосибирске.

«Мы понимаем, что этот инцидент произошел не по вине техников. Стояли заглушки, поэтому случилась эта ситуация со звуком. К организации мероприятия у нас нет претензий. Нас встретили в Новосибирске, разместили, обеспечили всем необходимым», – заявил официальный представитель исполнителя Kamazz корреспонденту Сиб.фм.

Напомним, 30 июня в парке «Арена» Kamazz стал хедлайнером Дня города. Новосибирские СМИ сообщали о том, что из-за проблем со звуком исполнитель разозлился во время выступления, бросил микрофон и покинул сцену. После этого к зрителям вышел ведущий и извинился. Вскоре Kamazz вернулся на сцену и исполнил песню «Принцесса». Позже выяснилось, что проблемы со звуком произошли из-за заглушек.