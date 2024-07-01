Телевышку станции «Мир» снесли в Горском районе Новосибирска

Вышку снесли, так как она была в аварийном состоянии.

В Новосибирске сегодня, 1 июля, была снесена телевизионная вышка первой частной телестанции города. Об этом сообщили в телеграм-канале «Горского микрорайона».

По предварительным данным, на месте вышки планируется начать строительство многоэтажных домов.

Телестанция «Мир» начала вещание в Новосибирске 1 августа 1991 года. Она прекратила свою работу в декабре 2021 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске планируют выставить на аукцион земельный участок возле бывшей телестанции «Мир».