В Новосибирске планируют выставить на аукцион земельный участок возле бывшей телестанции «Мир»

Мэрия Новосибирска объявила о планах выставить на аукцион земельный участок, примыкающий к бывшей телестанции «Мир».

Участок будет застраиваться в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).

Обсуждения по застройке этого участка, ограниченного улицами Горской, Стартовой и Выставочной, начались в 2023 году. Тогда был продан участок, на котором ранее располагалась телестанция «Мир». Его приобрела ГК «Дом-строй», которая планирует строительство жилых домов. В июне 2024 года начался снос зданий и сооружений телестанции.

1 июля на внеочередной сессии горсовета журналист BFM-Новосибирск сообщил, что депутаты спросили у заместителя мэра о планах по застройке территории бывшей телестанции «Мир». Заместитель мэра, начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев ответил, что территория вовлекается в проект КРТ и будет предоставляться аукционно. Кондратьев подчеркнул, что максимальная публичность будет обеспечена при предоставлении этой территории из-за наличия прав третьих лиц частного сектора и жителей ветхого аварийного фонда. Без заключения договора КРТ строительство на этой территории не разрешено.

Общая площадь участка составляет 14,09 га. На нем планируется строительство многоэтажных жилых домов, а также общественных и коммерческих зданий.

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