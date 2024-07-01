Трое подростков в Новосибирске напали на 11-летнюю девочку

Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.

Полиция Новосибирска начала проверку по факту нападения троих подростков на 11-летнюю девочку. Инцидент произошел вечером 29 июня во дворе многоквартирного дома на улице Высоцкого.

По предварительной информации, подростки в возрасте 13–14 лет подошли к девочке, качавшейся на качелях. Начали пинать ее по ногам, затем схватили и удерживали.

Девочке удалось вырваться и убежать. Серьезных повреждений у нее нет.

Семья пока не обращалась в больницу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в Центральном районе иномарка сбила школьника на самокате.