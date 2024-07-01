В Новосибирске сократилось число прибывших мигрантов

Всего за неделю через государственную границу прибыло 7 864 иностранных гражданина.

С 24 по 30 июня из Новосибирской области выехали около 9 тысяч мигрантов. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МВД России по региону генерал-майор внутренней службы Кирилл Травин на оперативном совещании в правительстве.

Всего за неделю через государственную границу прибыло 7 864 иностранных гражданина, а выехало 9 203. Впервые за долгое время количество мигрантов, покинувших регион, превысило число прибывших.

Правоохранительные органы продолжают контролировать миграционную ситуацию в регионе. В ходе профилактических мероприятий сотрудники полиции проверили 31 объект, включая 17 объектов жилого сектора, 7 мест розничной торговли и 7 других объектов.

Было выявлено 137 нарушений миграционного законодательства, взыскано штрафов на 155 тысяч рублей. За пределы РФ депортировано и выдворено 44 гражданина.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске жители Хилокского продолжают бороться со свалками мигрантов.