В Новосибирске 50 тысяч рублей выплатят подростку, которого покусала собака

В Новосибирске подросток получит компенсацию в размере 50 тысяч рублей после травм, полученных в результате укуса собаки.

Инцидент произошел в апреле 2023 года на футбольной площадке по улице Выставочная. 12-летнего мальчика атаковала собака.

Решение о выплате компенсации было принято судом, который обязал Департамент энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска, ответственного за центр по проблемам домашних животных, осуществить выплату.

Возможно обжалование данного решения суда.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске жители Ленинского района чаще всего жалуются на бездомных собак.