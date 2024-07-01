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общество

В Новосибирске 50 тысяч рублей выплатят подростку, которого покусала собака

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске подросток получит компенсацию в размере 50 тысяч рублей после травм, полученных в результате укуса собаки.

Инцидент произошел в апреле 2023 года на футбольной площадке по улице Выставочная. 12-летнего мальчика атаковала собака.

Решение о выплате компенсации было принято судом, который обязал Департамент энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска, ответственного за центр по проблемам домашних животных, осуществить выплату.

Возможно обжалование данного решения суда.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске жители Ленинского района чаще всего жалуются на бездомных собак.

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Игорь Кириченко
Журналист

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