В Новосибирске появился прогноз погоды на рабочую неделю

На этой неделе новосибирцев ожидают переменчивые погодные условия.

По данным «Яндекс Погоды», во вторник, 2 июля, утром начнется небольшой дождь, который днем перейдет в грозу. Температура воздуха колеблется от +17 до +25 градусов.

В среду, 3 июля, в городе прогнозируются дожди и грозы на протяжении всего дня, при температуре около +25 градусов и слабом южном ветре.

Четверг, 4 июля, начнется с утреннего дождя, днем и вечером ожидаются грозы. Температура воздуха около +24 градусов, северный ветер со скоростью 3,3 м/с.

В последний рабочий день недели, в пятницу, температура в Новосибирске опустится до +22 градусов. Осадки ожидаются как днем, так и вечером. Дождь продолжится и ночью на субботу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рассказали, какие работы надо провести на даче в июле.